Die Anzahl an Kollisionen, bei denen Biker verletzt wurden, hat zugenommen. Eine Kampagne soll auf den Mindestabstand beim Überholen hinweisen.

Lokales 1

"Gesäis de mech?"

Mehr Abstand, weniger Unfälle mit Radfahrern

Die Anzahl an Kollisionen, bei denen Biker verletzt wurden, hat zugenommen. Eine Kampagne soll auf den Mindestabstand beim Überholen hinweisen.

(SH) - Immer mehr Menschen nutzen in Luxemburg das Fahrrad nicht nur, um sich sportlich zu betätigen, sondern auch als Transportmittel. Insbesondere bei kurzen oder mittleren Distanzen gilt es als gute Alternative, um schnell von A nach B zu gelangen. Alleine in der Hauptstadt wurden im vergangenen Jahr über 36 Prozent mehr Fahrradfahrer gezählt als noch 2021.

Allerdings hat die Anzahl an Unfällen, in die Radfahrer verwickelt waren, zwischen 2018 und 2020 zugenommen. 2020 wurden drei Radfahrer bei Unfällen getötet, 35 weitere schwer verletzt. Im vergangenen Jahr gab es ein Todesopfer sowie 27 Schwerverletzte. Mit der Kampagne „Gesäis de mech? Beim Iwwerhuelen 1,5 m Ofstand“ wollen das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten, die Verkehrssicherheit und die Polizei die Verkehrsteilnehmer nun auf die Wichtigkeit des Mindestabstands, die der Fahrer eines motorisierten Fahrzeugs beim Überholen eines Radfahrers einhalten muss, aufmerksam machen. Laut Straßenverkehrsordnung beträgt dieser Mindestabstand sowohl innerhalb als auch außerhalb geschlossener Ortschaften 1,5 Meter. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld von 74 Euro.

„Jeder Radfahrer kennt die unangenehme Situation, wenn ein Fahrzeug beim Überholen zu nahe heranfährt. Die meisten Menschen wissen zwar, dass es einen Mindestabstand gibt, sind sich aber nicht bewusst, was 1,5 Meter wirklich sind. Mit dieser neuen Kampagne möchten wir sowohl Radfahrer als auch Autofahrer für den gegenseitigen Respekt auf öffentlichen Straßen sensibilisieren, mit dem Ziel, unsere Straßen sicherer zu machen“, erklärte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) bei der Vorstellung der Kampagne.

Warum neue Luftpumpen für Diskussionen sorgen Das Fehlen eines Druckmessers wurde in der Zwischenzeit behoben. Es gibt aber noch einen Mangel, wie die Oppositionsparteien hervorstreichen.

Die Kampagne „Gesäis de mech? Beim Iwwerhuelen 1,5 m Ofstand!“ läuft von Montag an und bis Ende Juli. Sie wird im Radio, in der digitalen Presse, durch Banner auf verschiedenen Medienseiten, in sozialen Netzwerken, auf 91 digitalen und interaktiven Bildschirmen in 79 Bürogebäuden im „Digital Channel Network“, auf 46 Bildschirmen in Parkhäusern, auf digitalen Bildschirmen in Straßenbahnen und Bussen sowie auf zwölf Bussen des RGTR-Netzes ausgestrahlt. Außerdem ist sie auf 45 Straßenschildern zu sehen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.