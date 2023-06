In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um kulturelle Missverständnisse.

Meerschweinchen und ein Messer

Um fremde Sitten und Gebräuche kennenzulernen, braucht man nicht unbedingt auf die Malediven, in die Dominikanische Republik oder nach Papua-Neuguinea zu fliegen. Das geht auch ziemlich gut zu Hause.

Meinen Nachbarn ist im letzten Jahr die Hausarbeit über den Kopf gewachsen. Beide Eltern sind berufstätig, schaffen es kaum, sich um die Kinder zu kümmern. Dann will das Haus in Ordnung gehalten, Wäsche gewaschen, die Essensvorräte aufgefüllt werden und schließlich soll einmal am Tag eine Mahlzeit auf dem Tisch stehen.

Die Nachbarn machten sich deshalb auf die Suche nach einer Au-pair-Kraft. Früher waren das fast immer junge Frauen, heute gibt es sie auch in der männlichen Variante. Vor einigen Monaten ist also ein junger Mann aus Peru im Nachbarhaus eingezogen.

Mit seinem freundlichen Wesen und seiner zupackenden Art machte sich der Au-pair-Junge gleich in der Familie beliebt - und das Haus war sauberer und ordentlicher als je zuvor.

Bei dem, was sich dann abspielte, muss ich vorausschicken, dass die Nachbarn zwei Meerschweinchen (Kuschelchen und Wuschelchen) haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Namen für einen Peruaner unaussprechlich sind und er sie gleich wieder vergessen hat. Außerdem haben die Nachbarn eine offene Küche. Der Meerschweinchenkäfig steht bei ihnen auf dem Boden, ungefähr auf der Grenze zum Wohnzimmer.

Es geschah also an einem Samstag gegen 11 Uhr, als unsere Nachbarin dem Au-pair-Jungen sagte, sie werde jetzt in den Supermarkt fahren und etwas zu essen kaufen. „Kümmere du dich bitte um die Meerschweinchen“, sagte sie noch im Weggehen.

Zum Glück war sie nicht allzu lange weg, denn als sie wiederkam, sah sie das Unvermeidliche: Der Junge hatte sich ein Fleischmesser aus dem Schrank geholt und hielt es gerade Wuschelchen an die Kehle. Die erschrockene Nachbarin konnte ihn noch rechtzeitig davon abhalten, sein Werk zu vollenden. Das Fazit: Präzise Kommunikation ist lebenswichtig.

