Medwedew trifft Großherzog und Resistenzler

Zwei Tage weilt der russische Premierminister in Luxemburg. Am Mittwochmorgen standen eine Gedenkzeremonie und mehrere Treffen auf dem Programm.

(TJ) - Dmitri Medwedew ist am Dienstag in Luxemburg gelandet und bleibt zwei Tage zu Gesprächen im Land. Der Regierungschef eines der größten Länder der Welt spricht mit Vertretern der Luxemburger Wirtschaft über die Zusammenarbeit beider Länder. Der Russe gab sich am ersten Tag mit Premier Bettel entspannt und spontan und ließ sich sogar zu einem improvisierten Stadtrundgang überreden und speiste am Abend im kleinen Kreise mit Vertretern der Regierung.

Dass Russland im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit den Alliierten gegen das Nazi-Joch kämpfte, ist nicht vergessen ...