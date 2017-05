(SH) - Eine Boeing der Fluggesellschaft Tuifly musste am Sonntagnachmittag auf ihrem Weg von Faro nach Düsseldorf in Findel zwischenlanden. Grund hierfür war jedoch nicht etwa ein technischer Defekt an der Maschine, sondern ein medizinischer Notfall eines Passagiers.



Wie der Pressesprecher der deutschen Fluggesellschaft betonte, könne man keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen. Die Zwischenlandung sei jedoch problemlos erfolgt. „Das Flugzeug wird den Weg nach Düsseldorf fortsetzen.“