Ein älterer Mann erlitt am Dienstagmorgen einen medizinischen Notfall am Steuer und durchbrach ungebremst eine Gartenmauer in Konz.

Lokales 3

Medizinischer Notfall am Steuer

Älterer Mann rast ungebremst in Konzer Vorgarten

Ein älterer Mann erlitt am Dienstagmorgen einen medizinischen Notfall am Steuer und durchbrach ungebremst eine Gartenmauer in Konz.

(LW) - In Konz-Roscheid in der Nähe von Trier kam es am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz. Ein älterer Mann erlitt am Steuer einen medizinischen Notfall und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. In einem Wohngebiet im Valdenaire-Ring durchbrach das Fahrzeug daraufhin ungebremst eine Gartenmauer und eine Hecke - erst kurz vor der Hauswand kam der silberne Mercedes zum Stehen.

Verletzter Autofahrer muss aus Fahrzeug befreit werden Bei einer Kollision in Pütscheid wurden am Freitagmorgen zwei Menschen verletzt. Eine weitere Person wurde bei einem Unfall in Cessingen verletzt.

Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt während die Feuerwehr den Unfallort sicherte. Er wurde später in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Neben dem Unfallfahrer wurden keine weiteren Personen verletzt. An dem Fahrzeug und am Vorgarten des Wohnhauses entstand der Polizeidirektion Trier zufolge hoher Sachschaden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Foto: Wilfried Hoffmann

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Foto: Wilfried Hoffmann Am Vorgarten des betroffenen Wohnhauses entstand erheblicher Sachschaden. Foto: Wilfried Hoffmann Der Unfallfahrer wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Foto: Wilfried Hoffmann

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Niedermennig und Konz, der Wehrleiter der VG Konz, die Polizei Konz, die Rettungswache Konz und ein Notarzt aus Trier.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.