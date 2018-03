Medien: Cattenom-Pläne gestohlen

Wie der "Républicain Lorrain" meldet, haben unbekannte Täter sensibles Datenmaterial aus einem Auto in Amnéville gestohlen. Darunter sollen sich Pläne von Cattenom und anderen Atomkraftwerken der EDF befinden.

Unbekannte Täter haben offensichtlich sensible Daten des Atomkraftwerks in Cattenom gestohlen. Das meldet der Saarländische Rundfunk auf seiner online-Seite und bezieht sich dabei auf den "Républicain Lorrain".

Unbekannte Täter haben offensichtlich sensible Daten des Atomkraftwerks in Cattenom gestohlen. Das meldet der Saarländische Rundfunk auf seiner online-Seite und bezieht sich dabei auf den "Républicain Lorrain". Vor einem Monat, am 16. Februar, seien auf dem Parkplatz der Snowhall in Amneville mehrere Autos aufgebrochen worden. Dabei soll ein Fahrzeug eines Vertragspartners des Atomkraftwerkbetreibers EDF gewesen sein. Gestohlen wurden auch Dokumente mit Informationen über Atomanlagen. Darunter sollen Dokumente zum Atomkraftwerk Cattenom, aber auch Daten zu den hochgesicherten Orten in den Atomanlagen von Flamanville und Paluel sein.

Unverschlüsselte USB-Sticks mit sensiblen Daten

Wie der "Republicain Lorrain" weiter berichtet, sei der gestohlene Laptop, auf dem sich die meisten Daten befanden, verschlüsselt gewesen, zwei ebenfalls gestohlene USB-Sticks dagegen nicht. Auf den Speichermedien sollen sich Fotos aus dem Innerneen der Atomkraftwerke sowie detaillierte Pläne befinden. Der Besitzer, ein Sicherheitsbeauftragter, habe den Vorgang sofort gemeldet.

