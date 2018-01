Voraussichtlich wird die Mosel im Laufe des Sonntags und im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag noch um rund 30 Zentimeter steigen. Am Sonntagvormittag haben sich die Vorhersagen des Luxemburger „Service de la Navigation“ und des Hochwassermeldedienstes aus Rheinland-Pfalz angenähert.

In einem Punkt unterscheiden sich die Prognosen dennoch: Während man in Luxemburg davon ausgeht, dass der Höchststand im Laufe der Nacht auf Montag erreicht wird, erwarten die Deutschen auch für Montagvormittag noch eine „steigende Tendenz“.

Wie üblich, ist Remich auch dieses Mal am stärksten vom Hochwasser betroffen (siehe Fotostrecke). Seit Samstag sind die Moseluferstraße und die Place Kons überflutet, Geschäfte, Cafés und Restaurants mussten schließen, Keller wurden geräumt. In der Ortschaft richteten die Gemeindedienste Umleitungen ein. Die Cité Buschland beispielsweise erreicht man seit Samstag über einen normalerweise gesperrten Waldweg.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Mitglieder von Feuerwehr und Zivilschutz in Einsatzbereitschaft, zugleich wurden auch Boote zu Wasser gelassen, um – sollte es nötig werden – Einwohnern zu helfen, deren Wohnungen wegen des Hochwassers nicht mehr trockenen Fußes erreichbar sind.



Am Sonntagmorgen drang das Wasser der Mosel in Remich auch bis in die Maacher-Gaas vor.

Foto: Fern Morbach

Am Sonntagmorgen erreichte das Hochwasser denn auch die „Maacher Gaas“. Gelaufen ist die Saison auf der Remicher Eislaufbahn. Ursprünglich sollte sie bis Ende Januar geöffnet bleiben. Wie Bürgermeister Jacques Sitz am Samstag dem LW bestätigte, wird die Laufbahn nun aber nicht mehr in Betrieb genommen. Wegen des Hochwassers war die Technik der „Äispist“ bereits am Freitag abgebaut worden.



Bis in den Sonntagvormittag war das Wasser der Mosel gestiegen. Am späten Vormittag kam es dann vorübergehend zum Stillstand, der Pegel pendelte sich in Remich nach 10 Uhr bei 5,67 Metern ein.

Besserung in Sicht



Hoffnung macht den Menschen an der Mosel die Wettervorhersage. Sowohl luxemburgische als auch ausländische Wetterdienste gehen davon aus, dass es am Sonntag, Montag und Dienstag kaum noch Niederschläge geben wird.

Auch im späteren Verlauf der Woche soll es weitestgehend trocken bleiben. Zugleich wird ein leichter Rückgang der Temperaturen erwartet, was sich, so die Erfahrung, ebenfalls positiv auf die Wasserstände auswirken wird.

Vor allem niedrig liegende Parkplätze und Promenaden von Schengen bis Wasserbillig wurden überflutet. In Schengen stand die Place des Etoiles vor dem Europamuseum und die Rue Robert Goebbels unter Wasser.



Die aktuellen Pegelstände in Echtzeit auf unserer interaktiven Karte:

Auf der Route du Vin sorgten die Überschwemmungen für erhebliche Verkehrsbehinderungen. In Schengen und zwischen Bech-Kleinmacher und Stadtbredimus war die Verkehrsachse für den Durchgangsverkehr am Freitag gesperrt.

Auch an Sauer, Alzette, Chiers und Syr bleiben die Wasserstände weiterhin erhöht. Seit Freitag fallen dort die Stände allerdings wieder.

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers seit Donnerstag die Schifffahrt eingestellt worden. „Die Mosel ist komplett zu“, sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt. Die letzten Stauhaltungen Koblenz und Lehmen sind geschlossen worden. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier ist die Schifffahrt bereits am Mittwoch eingestellt worden.

„Die Schiffsführer wurden rechtzeitig vorgewarnt“, sagte am Freitag Philippe Steffen, beim Service de la navigation zuständig für das Polizeirecht auf der Wasserstraße. Bevor die Mosel ihren „höchsten schiffbaren Wasserstand“ – das sind 5,30 Meter am Pegel Stadtbredimus – erreicht hatte, mussten die Schiffe eine geeignete Liegestelle aufsuchen, wo sie in Sicherheit vor dem Hochwasser sind.