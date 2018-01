In Stadtbredimus wurde die kritische Schwelle (Cote de vigilance) von 5,30 Metern bereits in der Nacht erreicht. Um 17 Uhr wurden 5,77 Meter gemessen. Der höchste Pegelstand wird dort am Sonntagmorgen mit voraussichtlich zwischen 6,80 und 7,20 Meter erreicht. Dementsprechend könnte die Mosel auch die "Cote de Préalerte" überschreiten.

Vor allem niedrig liegende Parkplätze und Promenaden von Schengen bis Wasserbillig wurden überflutet. In Schengen stand die Place des Etoiles vor dem Europamuseum und die Rue Robert Goebbels unter Wasser.



Auf der Route du Vin sorgten die Überschwemmungen für erhebliche Verkehrsbehinderungen. In Schengen und zwischen Bech-Kleinmacher und Stadtbredimus war die Verkehrsachse für den Durchgangsverkehr am Freitag gesperrt.

Auch an Sauer, Alzette, Chiers und Syr bleiben die Wasserstände weiterhin erhöht. Seit Freitag fallen dort die Stände allerdings wieder.



Die aktuellen Pegelstände in Echtzeit auf unserer interaktiven Karte:

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers seit Donnerstag die Schifffahrt eingestellt worden. „Die Mosel ist komplett zu“, sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt. Die letzten Stauhaltungen Koblenz und Lehmen sind geschlossen worden. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier ist die Schifffahrt bereits am Mittwoch eingestellt worden.

„Die Schiffsführer wurden rechtzeitig vorgewarnt“, sagte am Freitag Philippe Steffen, beim Service de la navigation zuständig für das Polizeirecht auf der Wasserstraße. Bevor die Mosel ihren „höchsten schiffbaren Wasserstand“ – das sind 5,30 Meter am Pegel Stadtbredimus – erreicht hatte, mussten die Schiffe eine geeignete Liegestelle aufsuchen, wo sie in Sicherheit vor dem Hochwasser sind.