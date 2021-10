Eine böse Überraschung haben die Bewohner eines Hauses in der Rue de la Gare in Junglinster erlebt. Die Außenmauer war plötzlich eingestürzt.

Unglück in der Rue de la Gare

Mauer eines bewohnten Hauses in Junglinster eingestürzt

Volker BINGENHEIMER Eine böse Überraschung haben die Bewohner eines Hauses in der Rue de la Gare in Junglinster erlebt. Die Außenmauer war plötzlich eingestürzt.

Bei Bauarbeiten in der Rue de la Gare in Junglinster ist die Außenmauer eines angrenzenden Hauses eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich kein Bewohner in dem Haus, sodass niemand verletzt wurde. Das Gebäude dürfte aber wohl auf längere Zeit nicht bewohnbar sein.

Nach Auskunft der Gemeinde Junglinster wurden die Bewohner des Hauses in eine Notunterkunft gebracht, wo sie die nächsten Tage bleiben können.

Ein Gutachten wird klären, ob das betroffene Haus in seiner Standfestigkeit geschädigt ist. Auch die Ursache für den Einsturz der Mauer ist noch nicht gefunden.

