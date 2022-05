Die Entbindungsstation im Centre Hospitalier du Nord wird ab 1. Juni wieder für werdende Mütter zur Verfügung stehen.

Neues Konzept

Maternité in Ettelbrück öffnet wieder

(dme) - Nach zweimonatiger Schließung öffnet die Ettelbrücker Maternité wieder am 1. Juni ab 6 Uhr morgens ihre Türen, wie das Centre Hospitalier du Nord in einer Pressemitteilung bekannt gab. In Zusammenarbeit mit dem Centre Hospitalier de Luxembourg soll die „beste Betreuung“ für Mütter und Neugeborene gewährleistet werden. „Wir sind sehr glücklich und erleichtert, dass wir endlich die Wiedereröffnung durchführen können“, so Generaldirektor Dr. Paul Wirtgen.

Aufgrund eines Mangels an Fachärzten war die Entbindungsstation am 4. April vorübergehend geschlossen worden, wodurch werdende Mütter aus dem Norden des Landes auf Entbindungskliniken in der Hauptstadt ausweichen mussten.

Das neue Konzept vereine mehrere Maßnahmen, heißt es in der Pressemitteilung. Ein ausgebildetes Team soll im Fall einer benötigten Reanimation eines Neugeborenen sofort zur Stelle sein, außerdem gebe es die Möglichkeit zur Zuschaltung von Experten aus dem CHL in der Hauptstadt. Zur Not können die neugeborenen Patienten zudem ins CHL verlegt werden.

