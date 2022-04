Wegen Personalmangels ist die Geburtsklinik des CHdN bis auf Weiteres geschlossen.

Nordspital

Maternité in Ettelbrück geschlossen

(TJ) - Der Verwaltungsrat des Nordspitals in Ettelbruck hat die vorübergehende Schließung seiner Maternité beschlossen. Grund ist der Mangel an Kinderärzten. Laut Gesetz müssen diese bei Notfällen binnen kurzer Zeit im Krankenhaus sein – was derzeit nicht gewährleistet werden kann.

Gynäkologen und Anästhesisten hatten auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. In Ettelbrück kommen im Monat zwischen 60 und 70 Babys zur Welt. Bis eine Lösung im CHdN gefunden ist, müssen werdende Eltern in die Hauptstadt ausweichen.

Bislang musste man bei Problemgeburten im Schnitt zweimal pro Monat auf den Notarzt des CHL zurückgreifen, so der Generaldirektor des CHdN, Paul Wirtgen. Die damit verbundene Wartezeiten seien zu lang und das damit verbundene Risiko zu hoch. Aus diesem Grunde hat man sich für die Schließung entschlossen. Wirtgen hofft, dass man schnellstmöglich eine Möglichkeit zur Wiederöffnung findet.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert sagte am Montag auf RTL, man müsse sich auf eine mehrwöchige Schließung einstellen. In Zusammenarbeit mit den Kliniken und Ärzten suche man nach einer pragmatischen Lösung.

