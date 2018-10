A sengem "Wegweiser" zum 30. Sonndeg am Joreskrees weist de Fränk Strock äis, wéi wichteg et ass, wéi de Jesus, inklusiv ze denken an ze handelen.

Mat Jesus ni eleng

A sengem "Wegweiser" zum 30. Sonndeg am Joreskrees weist de Fränk Strock äis, wéi wichteg et ass, wéi de Jesus, inklusiv ze denken an ze handelen.

Wat huet d'Markusevangelium en Humor: D'léscht Woch hunn d'Jünger gesinn a näischt verstanen, an an der Suite gesi mer e Blannen, deen alles verstanen huet.

De Bartimäus rifft zweemol „Kyrie eleison“ - Här erbaarm dech! An hien nennt Jesus „Rabbuni“ (MÄI Meeschter), en Diminutiv, dee just nach Maria vu Magdala eng Kéier gebraucht ...