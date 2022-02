Unter spürbar zurückgegangener Beteiligung haben Gegner der Coronamaßnahmen am Samstag in Luxemburg-Stadt demonstriert.

Corona-Demonstrationen

Maßnahmengegner ziehen friedlich zur Philharmonie

Volker BINGENHEIMER Unter spürbar zurückgegangener Beteiligung haben Gegner der Coronamaßnahmen am Samstag in Luxemburg-Stadt demonstriert.

Unter spürbar zurückgegangener Beteiligung haben Gegner der Coronamaßnahmen am Samstag in Luxemburg-Stadt demonstriert. Mit Transparenten und Protestsongs zogen die Demonstranten vom Glacis in Richtung Philharmonie.

636 Neuinfektionen, ein Todesfall Aktuell befinden sich 60 Personen wegen Corona im Krankenhaus. Mehr im Ticker.

Wohl auch aufgrund der Lockerungen war die Beteiligung gering. Die Polizei sprach von 80 Personen. Verbale oder physische Aggressionen blieben aus. Auch Beleidigungen von Politikern wurden dieses Mal nicht registriert. Bei der Demonstration lief jedoch mehrfach ein Lied mit Mitschnitten aus Reden von Premier Xavier Bettel.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.