Wer am Donnerstagmorgen mit dem Zug von Ettelbrück in Richtung Hauptstadt fahren wollte, musste Geduld aufbringen.

Von Pannen geplagt

Auf der CFL-Nordstrecke kommt es zu massiven Verspätungen

Frank WEYRICH Wer am Donnerstagmorgen mit dem Zug von Ettelbrück in Richtung Hauptstadt fahren wollte, musste Geduld aufbringen.

Bahnreisende, die zwischen Luxemburg-Stadt und dem Norden des Landes unterwegs sind, erleben derzeit rabenschwarze Tage. Der nördlichste Abschnitt zwischen Kautenbach und Ulflingen ist bekanntlich wegen des eingestürzten Tunnels Schüttburg bis mindestens Ostern 2023 nicht befahrbar. Doch auch südlich von Kautenbach ist die Situation zuletzt alles andere als optimal.

Tunnel Schüttburg öffnet später als geplant Zweieinhalb Monate nach dem Tunneleinsturz bei Kautenbach gibt es Details. Klar ist, dass die Strecke so schnell nicht frei für den Verkehr gegeben wird.

Besonders in den Spitzenstunden sind Verspätungen und Annullierungen zwischen Ettelbrück und der Hauptstadt zur Routine geworden. Dabei ist nicht die Rede von ein paar wenigen Minuten, sondern teilweise von mehr als einer halben Stunde. Seit einer guten Woche haben sich die Störungen zum Teil kräftig erhöht. Alleine am Donnerstagmorgen summierten sich innerhalb einer Stunde die Verspätungen der vier geplanten Züge auf 118 Minuten. Ab 9 Uhr gab es dann zwischen Diekirch und der Hauptstadt überhaupt keine Verbindung mehr.

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Nordstrecke zu Störungen und Verspätungen. Foto: Screenshot

Die offiziellen Ursachen für die Missstände gleichen sich immer wieder: „Suite à un problème technique sur l’infrastructure survenu à Ettelbruck, des retards et des suppressions sont à prévoir.“

Der steinige Weg zu einem mobileren Norden In puncto Mobilität fühlen die Bürger aus dem Norden sich im Stich gelassen. Für Mobilitätsminister François Bausch ist eine Besserung in Sicht.

Eine Nachfrage des „Luxemburger Wort“, was es mit dieser berüchtigten Infrastruktur in Ettelbrück auf sich hat und warum die CFL das Problem nicht in den Griff bekommt, blieb am Donnerstagvormittag unbeantwortet, obwohl sich die Pressestelle im Laufe des Morgens melden wollte, um die nötigen Erklärungen zu geben. Auch bei dieser Anfrage kam es offensichtlich zu Verspätungen. Bis Redaktionsschluss dieses Artikels lag keine Antwort vor.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.