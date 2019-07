Um die sogenannte Zone blanche im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest zu säubern, sollen bis zu 100 Jäger in den Einsatz geschickt werden.

Massive Bewegungsjagd auf Wildschweine

Jacques GANSER Um die sogenannte Zone blanche im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest zu säubern, sollen bis zu 100 Jäger in den Einsatz geschickt werden.

Mit einer sogenannten Bewegungsjagd, an der 100 Jäger und etwa 50 Treiber teilnehmen werden, sollen am 4. und 5. Juli sämtliche Wildschweine in der sogenannten Zone blanche im Südwesten des Landes erlegt werden. Mit der Jagdaktion soll ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest auf Luxemburg verhindert werden. "Die Armee wird das Gelände innerhalb der eingezäunten Zone entlang der belgischen Grenze zwischen Niederkerschen und Grass zuvor mithilfe von Drohnen inspizieren, dann wird die eigentliche Jagd beginnen", so Landwirtschaftsminister Romain Schneider. Geschossen wird zwischen morgens neun und mittags 14 Uhr.

Anderes Wild verschonen



Man habe sich dabei für eine Bewegungsjagd ohne Hunde eingesetzt, um die anderen Wildtiere und vor allem die jetzt sehr zahlreichen Jungtiere so wenig wie möglich zu stören. "Eigentlich ist dies nicht der ideale Moment für eine solche Jagd", so der Vizepräsident des Jägerverbandes FSHCL Jo Studer. "Die Hitze lässt die Tiere im Schatten verweilen, zudem verdeckt die jetzt sehr üppige Vegetation die Sicht. Aber wir werden unser Bestes tun." Laut Studer wisse man nicht, wie viele Wildschweine sich innerhalb der Schutzzone aufhalten. "Es kann sein, dass wir sehr viele Tiere erlegen, es kann aber auch sein, dass wir kaum eins erwischen werden", so Studer.

Ein Zaun gegen das Virus Mithilfe der luxemburgischen Armee entsteht zurzeit ein acht Kilometer langer Zaun zwischen Linger und Grass. Er soll infizierte Wildschweine aufhalten.

An die Anwohner erfolgt der Aufruf, das Gelände zwischen der Radpiste und der belgischen Grenze an diesen Tagen komplett zu meiden. Auch die nationale Radpiste wird komplett gesperrt werden. Sämtliche Kadaver werden auf das gefährliche Virus hin überprüft. Am kommenden Dienstag will das Landwirtschaftsministerium dann eine erste Bilanz ziehen. Bisher wurden 211 Schweine in Luxemburg analysiert, sämtliche Ergebnisse waren negativ. Zudem prüft das Landwirtschaftsministerium zurzeit die Möglichkeit, den Schutzzaun weiter nach Norden zu verlängern. Entsprechende Studien laufen bereits.