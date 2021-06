Mindestens zehn Luxemburger zwischen 18 und 21 Jahren waren Teil einer Massenschlägerei auf dem Viehmarkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Massenschlägerei

Luxemburger Gruppe randaliert in Trier

(C.) - Am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr kam es am Viehmarkt in Trier zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der auch Flaschen und Gläser als Schlag- bzw. Wurfwerkzeuge eingesetzt wurden. Als wenige Minuten nach dem ersten Notruf mehrere Streifenteams der Trierer Polizei vor Ort eintrafen, hatte sich ein Großteil der Beteiligten bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Dennoch konnten die Beamten die Personalien von zehn luxemburgischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren feststellen. Zeugen hatten die Luxemburger als Beteiligte identifiziert.

Platzverweise und Schnittwunden

Da die kontrollierten Personen teilweise stark alkoholisiert waren und sich aggressiv verhielten, sprach die Polizei Platzverweise für den Bereich der Trierer Innenstadt aus. Von zwei Personen wurden außerdem die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Eine der kontrollierten Personen musste sich nach der Personalienfeststellung auf Grund mehrerer blutender Schnittwunden in medizinische Behandlung begeben.

Der Viehmarktplatz ist in Trier hauptsächlich durch seine Außengastronomie bekannt, am Rande der römischen Viehmarktthermen haben hier mehrere Kneipen und Cafés ihre Terrassen. Um die Ecke befinden sich das Theater Trier, die Europahalle und die Diskothek „Metropolis“ (ehemals „Forum“).

Die Polizeiinspektion Trier hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet. Sie bittet weitere Zeugen oder Geschädigte sich telefonisch unter +49 651 / 9779-5210 zu melden.

