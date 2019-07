In Bridel kam es am Wochenende zu einer Schlägerei zwischen mehreren Menschen, bei der eine Person schwer verletzt wurde.

Massenschlägerei in Bridel: Ein Schwerverletzter

(SC) - Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 4.40 Uhr in einem Klub in Biergerkräiz zu Handgreiflichkeiten. Eine Person wurde dabei derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie ins Krankenhaus eingewiesen werden musste.

Zeugenaufruf



Am Sonntag dem 14.07. kam es bei einem Lokal in Bridel (Biergerkräiz) gegen 04h40 zu einer Schlägerei zw. mehreren Personen, bei der eine Person schwer verletzt wurde.



Zeugen sollen sich bitte an das Polizeikommissariat Capellen/Steinfort wenden.

Um den genauen Hergang der Auseinandersetzung zu ergründen, sucht die Polizei nach Zeugen in dem Fall. Sämtliche Hinweise sind für das Polizeikommissariat Capellen/Steinfort unter der Telefonnummer (+352) 244 30 1000.