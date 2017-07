(che/lb) - Spaziergänger wurden in den vergangenen Wochen mehrfach auf erhebliche Mengen an Backwaren aufmerksam, die in einem Wald bei Wintger entsorgt worden waren. Auf den Verpackungen war der Name der Bäckerei Fischer zu lesen. Mehrere dieser Vorfälle waren der Bäckerei Fischer gemeldet worden - zum ersten Mal am 26. Juni.

Am Dienstag entschloss sich die Bäckerei Fischer nun Stellung zum Vorfall zu beziehen. In einer Pressemitteilung distanziert sie sich von "böswilligen und unverantwortlichen Handlungen". Die Direktion von Fischer betont, dass ein solcher Akt der Umweltverschmutzung nicht gutgeheißen wird - die Polizei Klerf wurde mit den Ermittlungen befasst. Der Müll soll umgehend eingesammelt werden.



Fischer unterstreicht, dass die Lagerung und die Behandlung des Abfalls stets in Zusammenarbeit mit anerkannten Firmen erfolgt. Nicht verkaufte Ware, die noch in unversehrtem Zustand ist, werde an gemeinnützige Vereinigungen gespendet. Nicht mehr verwertbare Artikel würden in Biogas umgewandelt. Das Personal der Firma sei erneut an diese Abfallpolitik erinnert worden, heißt es.



Zweckdienliche Hinweise können Fischer unter der Telefonnummer 77 90 77 226 weitergeleitet werden.

Foto: Privat