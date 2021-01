5.192 Personen wurden bislang in Zügen und Bahnhöfen kontrolliert. Dabei wurden auch einige Verstöße festgestellt.

Maskenpflicht: Kontrollen in Zügen und Bahnhöfen

Maximilian RICHARD 5.192 Personen wurden bislang in Zügen und Bahnhöfen kontrolliert. Dabei wurden auch einige Verstöße festgestellt.

(m.r.) - Aufgrund der Corona-Pandemie gehört das Tragen von Gesichtsmasken zum Alltag. Auch im öffentlichen Transport ist eines Mund-Nasen-Schutzes deshalb Pflicht. Laut dem DP-Abgeordneten Max Hahn würden aber längst nicht alle Reisenden sich an diese Regel halten. Deshalb wollte er von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) unter anderem wissen, ob das Einhalten der Maßnahme kontrolliert wird.

In seiner Antwort betont Minister Bausch, dass das Zugpersonal angewiesen sei, während der Kontrollgänge dafür zu sorgen, dass alle Zugpassagiere die Maskenpflicht einhalten. Er räumt allerdings ein, dass einzelne Reisende unmittelbar nach den Kontrollen die Maske wieder absetzen würden. Stellen die Zugbegleiter einen solchen Verstoß fest, werden die Passagiere nochmals auf die Pflicht hingewiesen. Wird das Tragen einer Maske weiterhin verweigert, können die Begleiter den Passagier dem Zug verweisen.

Das Recht Bußgelder zu schreiben, haben die Mitarbeiter der CFL allerdings nicht. Dies bleibt den Beamten der Zollverwaltung und der Polizei vorbehalten. Die Behörden führen denn auch regelmäßig Kontrollen im öffentlichen Transport durch. Insgesamt seien bislang 5.192 Personen kontrolliert worden. Dabei seien auch einige Verstöße festgestellt worden.

So seien zum Beispiel im Zuge einer Kontrolle am hauptstädtischen Hauptbahnhof 65 Bußgelder ausgestellt worden. Bei Kontrollen in 83 verschiedenen Zügen wurden indes 15 Strafzettel wegen Verstößen gegen die sanitären Auflagen verteilt.

