Masernausbruch hat impfkritischen Hintergrund

Welche Folgen ein mangelnder Impfschutz haben kann, zeigt der aktuelle Masernausbruch. Er ist auf Impfkritiker zurückzuführen.

Eine Reise nach Val Thorens (F) hatte im März schwerwiegende Folgen. Ein Jugendlicher steckte sich in dem Skisportgebiet – in dem zu diesem Zeitpunkt ein Masernausbruch (auf Luxemburgisch: Riedelen) wütete – mit der Krankheit an und brachte die Viren nach Luxemburg.



Die Krankheit ist bereits vor dem Auftreten der ersten grippeähnlichen Symptome hochansteckend: Familienmitglieder infizierten sich – die Viren verbreiteten sich unter anderem in der Europaschule in Mamer ...