Martelingen und Schmiede: Grenzschließung hinterließ Spuren

Seit Montag ist auch die belgisch-luxemburgische Grenze wieder definitiv geöffnet. Ein Blick nach Martelingen und zur Schmiede zeigt, was von den Grenzkontrollen bleibt.

Bei Alexandra Bailly und Olivier Schpetlevane verläuft sie geradewegs durch die Gastwirtschaft, während sie unweit davon in der alten Zollstation von Rombach-Martelingen mittlerweile sogar Platz in einem kleinen Museum gefunden hat: die über 150-jährige Geschichte der belgisch-luxemburgischen Grenzkontrollen, die das Corona-Virus vor rund drei Monaten von einem Tag auf den anderen zurück in die Gegenwart katapultiert hatte.

Dass es im 21 ...