(dho) - Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss und ein versuchter Diebstahl endeten am Sonntag für zwei Personen mit einer Strafanzeige.



Der Polizei war kurz nach 15 Uhr ein Wagen gemeldet worden, der in Schlangenlinien von Hosingen in Richtung Norden unterwegs war. Der Zeuge fuhr hinter dem Wagen her, bis dieser schließlich auf ein Tankstellengelände in Marnach auffuhr.



Dort traf wenig später auch die Polizei ein und traf laut Polizeibericht auf den sichtlich betrunkenen Fahrer. Auch die vier anderen Passagiere standen unter Alkoholeinfluss.



Ein Alkoholtest ergab, dass der zulässige Alkoholhöchstwert um mehr als das Doppelte überschritten worden war. Der Führerschein wurde eingezogen und es wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.



Als die Beamten dabei waren, den Fall zu protokollierten, hatte ein Bekannter des Fahrers versucht, eine Flasche Alkohol im Shop zu klauen. Er konnte jedoch gestellt werden. Auch gegen ihn wurde Strafanzeige erstellt.