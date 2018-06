Auf der Baustelle der neuen Kinderkrippe beim Shopping Center in Marnach wurde am Dienstagnachmittag ein Arbeiter durch einen Stahlträger verletzt.

Marnach: Arbeiter verletzt

(SH) - Auf der Baustelle der neuen Kinderkrippe beim Shopping Center in Marnach kam es am Dienstagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Einem Arbeiter ist ein Stahlträger auf den Arm gefallen. Er war ansprechbar, wurde jedoch schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.