Markt, Musik und Wildgulasch

Nico MULLER Am Sonntag hatte der umtriebige Tourist Center Cliärref zum 29. Munzer Haupeschmaart eingeladen. Bei idealen Wetterbedingungen erlebten die vielen Besucher erneut ein wahres Festival von regionalen Traditionen und Produkten.

Nachdem die traditionelle Veranstaltung bereits am Freitag mit einem Träipeniessen seinen Auftakt gefunden hatte und am Samstag eine Ballveranstaltung Junge und Junggebliebene aus der ganzen Region zum geselligen Feiern zusammengeführt hatte, stand am Sonntag der Hubertusmarkt im Mittelpunkt.

44 Foto: Nico Muller

Über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland boten hier ihre Qualitätsprodukte und Handwerkskunst an. So manch einer wird hier denn auch bereits passende Geschenke für die Feiertage Ende des Jahres gefunden haben.

Für Kurzweil sorgten derweil eine Reihe Akteure mit ihren musikalischen Darbietungen. Hungrig musste denn auch niemand bleiben. So war auf der Menükarte von einfachen Fritten über Träipen bis Wildgulasch für jeden etwas dabei. Und so gereichte auch die 29. Ausgabe des Munzer Haupeschmaart zu einem authentischen Erlebnis für alle Besucher.