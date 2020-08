Die Oktave konnte man in diesem Jahr in Luxemburg coronabedingt ausschließlich digital besuchen und auch die Feierlichkeiten zu „Léiffrawëschdag“ fallen dieses Jahr wesentlich bescheidener aus.

Mariä Himmelfahrt in Luxemburg und im Ausland

(KNA/SC) - Am Samstag feiert die katholische Kirche das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Es hat seinen Ursprung in der Ostkirche, wo es im Jahr 431 eingeführt wurde. In der römischen Kirche wird die in der Bibel nicht beschriebene Aufnahme Mariens in den Himmel seit dem siebten Jahrhundert gefeiert. Papst Pius XII. verkündete 1950 als vorerst letztes katholisches Dogma die „leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel“. Der Lehrsatz unterstreicht die für das christliche Menschenbild wesentliche Zusammengehörigkeit von Leib und Seele.

In Luxemburg wird an diesem Tag traditionell der „Léiffrawëschdag“ gefeiert. Die Gemeinschaft sammelt Kräuter und Ähren, die dann zu Sträußen zusammengebunden und an den Häusern der Gemeinde aufgehängt werden. Der Brauch dieses Erntedankfestes geht ursprünglich auf heidnische Traditionen zurück, doch nachdem Luxemburg die Muttergottes 1678 zur Schutzpatronin des Landes erkoren hat, findet an Mariä Himmelfahrt alljährlich der „Léiffrawëschdag“ statt. Dieses Jahr mussten die üblichen Festivitäten coronabedingt eingeschränkt werden - Gottesdienste zu Ehren der Muttergottes finden am Samstag allerdings trotzdem statt.

3 Ein Krautwisch zum Léiffrawëschdag. Foto: Lex Kleren

um weitere Bilder zu sehen. Ein Krautwisch zum Léiffrawëschdag. Foto: Lex Kleren Der Krautwisch besteht aus wild wachsenden Kräutern und Gemüse. Foto: LW-Archiv/Tessy Hansen Während der Messfeier werden nach alter Tradition Brot, Wein und die vor dem Altar niedergelegten Kräutersträuße gesegnet. Foto: Lucien Wolff

Belgischer Marienort Banneux bleibt am Samstag geschlossen

Erstmals in seiner Geschichte bleibt der belgische Marienort Banneux am Hochfest Mariä Himmelfahrt geschlossen. Grund ist die Corona-Pandemie, wie die Leitung des Heiligtums auf ihrer Website mitteilte. Die Entscheidung sei nach mehreren Treffen zwischen zivilen und religiösen Behörden einvernehmlich getroffen worden.

2019: Luxemburger nehmen an den Feierlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt im belgischen Pilgerort Banneux teil. Foto: Mywort / Luxemburg

In der Regel wird der Ort in der Provinz Lüttich, an dem die Jungfrau Maria 1933 mehrfach einem kleinen Mädchen erschienen sein soll, an dem Marienfest von Tausenden Pilgern besucht. Stattdessen werden nun mehrere kleinere Feiern am Freitag und Sonntag abgehalten, um „Maria so zu feiern, wie es sein sollte“. Am Sonntagnachmittag werde eine Krankensegnung angeboten.

Lourdes-Wallfahrt mit strengen Corona-Maßnahmen

Im Wallfahrtsort Lourdes findet die 147. französische Nationalwallfahrt zum Hochfest Mariä Himmelfahrt am Samstag unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Alle Pilger sind aufgerufen, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen und den Sicherheitsabstand einzuhalten, wie es auf der Homepage von Lourdes heißt. Die Versammlungen sind auf 5.000 Personen begrenzt.

Auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin wird laut dem Portal „Vatican News“ in Lourdes erwartet. Er will dort am Samstag einen Gottesdienst feiern. Wegen der Corona-Pandemie waren in Lourdes seit Anfang März die Bäder und der sogenannte Heilige Bezirk geschlossen. Damit war das südfranzösische Marienheiligtum erstmals in seiner Geschichte mehr als zwei Monate lang geschlossen.

Der Pilgerort Lourdes an Mariä Himmelfahrt 2019. Foto: Mywort / nord

Zuletzt startet das Pilgerwesen nun langsam wieder. Große Menschenansammlungen wie sonst sollen aber vermieden werden. Als Alternative zum üblichen Waschritus für Kranke in Lourdes, dem Baden in Quellwasser, schuf der Wallfahrtsort einen neuen Pilgerweg entlang der Becken. An dessen Ende können Pilger Lourdes-Wasser trinken und sich damit das Gesicht waschen. Baden ist allerdings weiterhin nicht erlaubt.

Lourdes gehört zu den berühmtesten Wallfahrtsorten der Welt. In dem südfranzösischen Städtchen soll 1858 dem damals 14-jährigen Hirtenmädchen Bernadette Soubirous (1844-1879) insgesamt 18 mal Maria erschienen sein. Jahr für Jahr reisen normalerweise mehrere Millionen Pilger, darunter auch Zehntausende Kranke und Behinderte, nach Lourdes. Der kleine Ort mit seinen rund 14.000 Einwohnern verzeichnet nach Paris die zweithöchste Zahl an Hotelbetten und Übernachtungen in Frankreich. Mit dem langen Corona-Shutdown seit Frühjahr ist für das Wallfahrtswesen mit einem historischen Verlust von acht Millionen Euro für 2020 zu rechnen, teilten Verantwortliche mit.