„Maria, dou bass eis Hoffnung“

Abschluss der Bildchenswoche

Nico MULLER Am Sonntagnachmittag haben in Vianden rund 150 Gläubige in Anwesenheit von Kardinal Jean-Claude Hollerich an der Abschlussprozession der Bildchenswoche teilgenommen.

Jedes Jahr, am Sonntag vor dem Fest von Maria Himmelfahrt am 15. August, wird das Gnadenbild von der Viandener Bildchenskapelle in einer Prozession zur Trinitarierkirche gebracht. Es ist der Auftakt zur sogenannten Bildchenswoche, während der die Gläubigen der Muttergottes in täglich gefeierten Messen und Rosenkranzgebeten ihre Sorgen und Ängste anvertrauen.

„Maria, dou bass eis Hoffnung“: Das Motto der Viandener Muttergottesoktave hätte in diesem Jahr der Corona-Pandemie nicht passender gewählt werden können. Seit Jahrhunderten wird die Verehrung Marias an vielen Wallfahrtsorten sichtbar, zu denen Gläubige aus Nah und Fern pilgern. Zum Abschluss der Bildchenswoche brachten am Sonntagnachmittag rund 150 Gläubige das Gnadenbild in feierlicher Prozession von der Trinitarierkirche wieder zur rund zwei Kilometer entfernten Bildchenskapelle zurück.

Erzbischof kam zu Abschluss der Bildchen-Woche Wie bereits seit 165 Jahren wurde am Sonntag mit der Abschlussprozession am Rochi- und Bildchentag die traditionelle Bildchen-Oktave in Vianden beschlossen. Mit dabei auch Erzbischof Jean-Claude Hollerich, dem zugleich zum silbernen Priesterjubiläum gratuliert wurde.

Die ersten Segen wurden beim Justizkreuz und beim Kruzifix oberhalb der Jugendherberge erteilt. Nach dem dritten Segen vor der Fatima-Gedenkstätte erfolgte der letzte vor der Bildchenskapelle. Zum Abschluss wurde eine Andacht in der Trinitarierkirche gefeiert, wobei Kardinal Jean-Claude Hollerich den sakramentalen Schlusssegen erteilte.

