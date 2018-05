Mehr als 5700 Wanderer aus aller Welt trafen sich am Wochenende in Diekirch, um an der 51. Ausgabe der „Marche internationale de Diekirch“ teilzunehmen.

Marche Internationale de Diekirch: Der Weg ist das Ziel

Mehr als 5700 Wanderer aus aller Welt trafen sich am Wochenende in Diekirch, um an der 51. Ausgabe der „Marche internationale de Diekirch“ teilzunehmen.

(ast) - Längst ist die Diekircher Marche Internationale de Diekirch (MID) unter Wanderfreunden in der ganzen Welt ein Begriff. Und in jedem Jahr kommen Tausende von Militär- und Zivilpersonen nach Diekirch, um sich einer sportlichen Herausforderung zu stellen, die in Luxemburg wohl einzigartig ist und die von jedem Teilnehmer eine Höchstleistung verlangt. So auch am vergangenen Wochenende, wo bei der mittlerweile 51. MID, die bereits 1968 als Armeemarsch ihre Anfänge nahm, wiederum 5 765 Wanderer auf den 12, 24, 20, 40 oder gar 80 Kilometer anzutreffen waren.



Dies bei hochsommerlichen Temperaturen bis zu 30 Grad am Samstag und schwülen von Regenschauern durchwachsenen Wetterbedingungen am Sonntag. Entschädigt wurden die Wanderer aus allen Ecken der Welt mit landschaftlich reizvollen Strecken und eindrucksvollen Ausblicken auf die Öslinger Landschaft. Rund 1 278 Teilnehmer wagten sich auf die zweimal 40 Kilometer lange Marathonstrecke und 130 nahmen sich an einem Tag der 40 Kilometer-Strecke an - eine Herausforderung auch für geübte Wanderer.



Wanderschuhe braucht die Welt Wenn am Wochenende zur 51. Marche internationale die Welt erneut zu Gast in Diekirch ist, so hat Marc Muller sein Ziel schon erreicht. Als Mitorganisator und Vorsitzender des Weltwanderverbands IML kenne er nichts Schöneres, als die Völker auf Wanderpfaden zusammenzuführen.

Etwas gemütlicher gingen es die 2 087 Wanderer auf den zweimal 20 Kilometer an, derweil 1 703 Wanderer ihre Ausdauer auf den einmal 20 Kilometer testeten. Und auch sie konnten stolz auf ihre sportliche Leistung sein, denn auch 20 Kilometer sind kein Zuckerschlecken in der hügeligen Landschaft rund um die Garnisonsstadt Diekirch. Und nicht zuletzt wurden auf den zwölf und 24 Kilometer-IVV-Strecke 567 Wanderer gezählt. Als Belohnung winkte ein Abzeichen, das die Leistungen aller Teilnahmen aufzeigt.