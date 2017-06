(vb) - Mehr als 7000 Langstreckenwanderer haben an diesem Wochenende an der „Marche de l'Armée“ rund um Diekirch teilgenommen. Sie bekamen prominente Unterstützung: Erbgroßherzog Guillaume mischte sich unter die Soldaten.



In Uniform und mit Marschgepäck auf dem Rücken trat er den schweißtreibenden Marsch über 40 Kilometer an, der an der „Al Seeërei“ begann und endete. Erbgroßherzog Guillaume hat bei der Luxemburger Armee den Dienstrang eines Lieutenant-Colonel. Einen Abschnitt des Marsches trat Verteidigungs-Staatssekretärin Francine Closener an seine Seite und begleitete ihn mehrere Kilometer.



Am Samstag und Sonntag taten es ihm genau 7208 Freunde des Langstreckenwanderns gleich. Zur Auswahl standen Strecken über zwölf, 20 und 40 Kilometer. Ganz Hartgesottene absolvierten die 40 Kilometer gleich an zwei Tagen hintereinander.

Seit 2015 hat die „Marche de l'Armée“ ihren Namen in „Mache internationale de Diekirch“ geändert. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass immer mehr zivile Wanderbegeisterte aus vielen Ländern Europas und sogar aus Korea, Japan, Russland und den USA teilnehmen. Traditionsgemäß machten sich viele Angehörige von Militär und Polizei aus den Nachbarländern mit auf den Weg.