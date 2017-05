Interview: Cheryl Cadamuro



Marc Pannacci, Sie waren von Anfang an, also 22 Jahre, beim Projekt Fahrsicherheitszentrum dabei. Nun gehen Sie bald in Rente. Wie fühlt sich das an?



Das Planen, das Aufbauen des Zentrums – das alles war, auch als studierter Maschinenbauingenieur, eine große Herausforderung für mich. Es ist also schon ein etwas merkwürdiges Gefühl, das muss ich zugeben. Aber ich blicke mit Distanz auf die Jahre zurück – und werde auch loslassen können.



Wie sinnvoll ist der Besuch beim Fahrsicherheitszentrum? ...