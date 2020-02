Marc Lies: "Wir haben nichts zu verbergen"

Die jahrzehntelange Veruntreuung von Gemeindegeldern in Hesperingen zieht weitere Kreise. Bürgermeister Marc Lies verspricht indes weiterhin Transparenz.

"Ich würde das Audit am liebsten morgen publik machen", sagt Marc Lies, Bürgermeister der Gemeinde Hesperingen. Und: "Wir haben nichts zu verbergen. Es ging uns nur darum, das Ganze aufzuarbeiten und nie mehr das erleben zu müssen, was wir in den vergangenen Monaten im Gemeindehaus durchgemacht haben.”

Die Rede ist vom Finanzbetrug, der im Juni 2019 öffentlich wurde ...