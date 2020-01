Via Twitter kündigte Marc Angel seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat in Luxemburg-Stadt an.

Marc Angel: Rücktritt aus dem Gemeinderat

Jeff WILTZIUS Marc Angel tritt aus dem Gemeinderat in Luxemburg-Stadt zurück. Dies verkündete der LSAP-Politiker am Mittwoch via Twitter.

Marc Angel (56) gab am Mittwoch seinen Rücktritt als Mitglied des Gemeinderates in Luxemburg-Stadt bekannt. Über Twitter schrieb der LSAP-Politiker: "Heute habe ich meinen Rücktritt (...) an Innenministerin Taina Bofferding abgeschickt."

Marc Angel ersetzt Nicolas Schmit (LSAP) im Europaparlament, der seinerseits den Posten des EU-Kommissars für Arbeit und Soziales übernimmt.

Sein Ziel, Schöffe in der Hauptstadt zu werden, habe der LSAP-Politiker zwar leider nicht erreicht, doch freue er sich auf seine neuen Aufgaben. "Gemeindepolitik bereitete mir eine Menge Spaß. Aber es wäre mir in meinem neuen Amt zu viel, immer zwischen Brüssel, Straßburg und Luxemburg pendeln zu müssen", erklärt Marc Angel dem "Luxemburger Wort" auf Nachfrage.

Francine Closener rückt ins Parlament nach Wenn Marc Angel demnächst ins EU-Parlament wechselt, könnte die frühere Staatssekretärin Francine Closener ihn am Krautmarkt beerben.

"Das Interesse an der Gemeinde habe ich weiterhin und freue mich über die vielen lieben Nachrichten meiner Kollegen, die ich seit Mittwoch erhalten habe. Nach 26 Jahren in der Gemeindepolitik reicht es dann auch", fügt er schmunzelnd hinzu.

Bei den Wahlen 2017 wurde Joanna Goebbels Nächstgewählte. Um sich zu beraten, wollen sich die LSAP-Politiker nächsten Mittwoch treffen: "Joanna Goebbels ist eine ausgezeichnete Kollegin. Es ist ihre Entscheidung, ob sie diesen Posten annehmen möchte", so Angel weiter.

Wäre ihre Antwort negativ, so könnte Gabriel Boisante als Nächstgewählter für die LSAP in den Rat einziehen. Der Präsident der hauptstädtischen Sozialisten sei bereit für den Posten: "Ich würde gerne meine Stimme und meine Ideen in den Gemeinderat für die Wähler einbringen. Aus diesem Grund habe ich mich aufstellen lassen."



Closener und Wiseler

Anders als Marc Angel, bleibt Isabel Wiseler (CSV) nach ihrer Wahl zur Europaabgeordneten weiterhin Mitglied des Gemeinderates in der Hauptstadt. Allerdings trat sie vom Posten als Schöffin zurück.

In die Abgeordnetenkammer rückt für Marc Angel die frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Francine Closener (LSAP), nach.

Haut hun ech meng Démissioun aus dem Stater Gemengerot un d’Inneministesch Taina Bofferding fortgescheckt.

MERCI all den engagéierte Mataarbechterinnen

Mataarbechter vun der Gemeng an alle Memberen aus dem Conseil! D’Stater Sozialisten können ob meng Ënnerstetzung zielen! pic.twitter.com/az6hWSy9Vr — Marc Angel (@MarcAngel_lu) 1 January 2020





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.