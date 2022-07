Eine 15-Jährige wird vermisst. Sie wurde zuletzt in Rümelingen gesehen

Zeugenuufruf

Mara Filipa Perreira Lopes wird vermisst

Teddy JAANS Eine 15-Jährige wird vermisst. Sie wurde zuletzt in Rümelingen gesehen

Die 15-Jährige Mara Filipa Pereira Lopes wird seit dem 18. Juli vermisst. Sie wurde zuletzt gegen Mitternacht in Rümelingen gesehen. Die Vermisste ist etwa 1,67 Meter groß und von schmaler Statur, hat schwarzes schulterlanges Haar, ein Nasenpiercing, mehrere Ohrpiercings und hat ein Tattoo am linken Arm. Sie trug zuletzt eine graue Jogginghose und ein schwarzes bauchfreies Top.

Alle Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen möglichst an das Polizeikommissariat Luxemburg unter der Rufnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu , beziehungsweise über die Polizeinotrufnummer 113 übermittelt werden.

