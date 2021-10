Zahlreiche Geschäfte und Einkaufszentren in Luxemburg sind am Sonntag zum traditionellen Mantelsonntag geöffnet.

Luxemburger Tradition

Mantelsonndeg: Händler in Luxemburg locken mit Rabatten

Zahlreiche Geschäfte und Einkaufszentren in Luxemburg sind am Sonntag zum traditionellen Mantelsonntag geöffnet.

(LW) - Der „Mantelsonndeg“ ist eine luxemburgische Tradition, die bereits seit vielen Jahrzehnten besteht. Früher war dieser Tag im Oktober die letzte Möglichkeit, vor dem anbrechenden Winter und der Gräbersegnung zu Allerheiligen (1. November) noch einen hübschen Mantel in der Hauptstadt zu ergattern. Schließlich will man am Feiertag adrett gekleidet sein.

Foto: LW-Archiv

Auch dieses Jahr sind am „Mantelsonndeg“ wieder zahlreiche Geschäfte und Einkaufszentren im Land geöffnet und dies nicht nur in der Hauptstadt oder in Esch/Alzette. Auch in Ettelbrück oder Mersch bieten Händler besondere Rabatte auf Herbst- und Wintermode an. Die meisten Geschäfte haben am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet.

