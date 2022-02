Dramatische Szenen in Luxemburg-Stadt: Ein Mann hat sich laut Polizei selbst angezündet. Es besteht Lebensgefahr.

Umstände unbekannt

Mann zündet sich in Hauptstadt an

(jwi) - Eine Person hat sich am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr in Höhe der Tramhaltestelle Hamilius in Luxemburg-Stadt selbst angezündet, bestätigt die Polizei auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“.

Der Mann konnte von einer der anwesenden Personen gelöscht werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Person ins Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Über den genauen Grund oder die Person selbst ist derzeit noch nichts gewusst.

Vor Ort waren die Rettungskräfte des CGDIS sowie die Polizei.

Beschäftigen Sie sich mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hilfe bietet unter anderem der Dienst SOS Détresse unter der Nummer 45 45 45 (montags bis donnerstags von 11 Uhr bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr). Für Kinder und Jugendliche stehen täglich die Berater des Kanner a Jugendtelefon zur Verfügung unter der Nummer 116 111. Bei Selbstmord-Gedanken sollte umgehend der Notruf 112 gewählt werden. Alle weiteren Infos erhalten Sie unter: www.prevention-suicide.lu

