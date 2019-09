Bei einer Auseinandersetzung in Bissen hat ein Mann mehrere Personen mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend ergriff er die Flucht.

Mann zieht bei Streit Schusswaffe

Maximilian RICHARD

(m.r.) - In der Nacht zum Samstag hat ein Mann in der Route de Boevange in Bissen mehrere Personen mit einer Schusswaffe bedroht. Gegen 22 Uhr war dort bei einer Bushaltestelle eine Auseinandersetzung ausgebrochen. Einer der Männer zückte daraufhin eine Schusswaffe und flüchtete wenig später in Richtung der Kirche.

Die Polizei wurde verständigt: Die Beamten konnten einen Tatverdächtigen ermitteln. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie in der Wohnung des Mannes allerdings keine Schusswaffe. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.