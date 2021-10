Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Mittwoch im Bahnhofsviertel der Hauptstadt für Alarm gesorgt.

Luxemburg-Stadt

Mann wirft Mülltonne gegen Vitrine

Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Mittwoch im Bahnhofsviertel der Hauptstadt für Alarm gesorgt.

(jt) - Die Polizei in der Hauptstadt hat am frühen Mittwochmorgen einen betrunkenen Mann vorübergehend festgenommen. Der Mann hatte gegen 1.30 Uhr in der Avenue de la Liberté eine Mülltonne gegen eine Vitrine geworfen. Als die Alarmanlage des Gebäudes auslöste, lief er davon.

Weit kam der Mann jedoch nicht. Als die Polizisten auf ihn zugingen, wurde der sichtlich alkoholisierte Randalierer handgreiflich. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit auf die Dienststelle und brachten ihn in der Ausnüchterungszelle unter. Laut Angaben der Polizei wurde die Vitrine des Geschäfts bei dem Vorfall stark beschädigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.