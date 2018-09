Ein Mann wurde am Sonntag gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Avenue Porte Neuve in Luxemburg-Stadt von zwei Unbekannten angegriffen. Diese entrissen ihm seinen Rucksack und stießen ihn zu Boden.

Mann wird Rucksack an Bushaltestelle entrissen

(dho) - Ein Mann wurde am Sonntag gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Avenue Porte Neuve in Luxemburg-Stadt von zwei Unbekannten angegriffen. Diese entrissen ihm seinen Rucksack und stießen ihn zu Boden.

Die Angreifer flüchteten anschließen in Richtung des Parks. Eine Klage wurde eingereicht.