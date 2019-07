Mann wird nach Disco-Besuch zusammengeschlagen

Bahnhofsviertel: Ein 38-Jähriger wurde eigenen Aussagen zufolge aufgrund seiner Homosexualität von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt.

Am Sonntagmorgen wurde im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ein Mann eigenen Aussagen zufolge brutal angegriffen und schwer verletzt. Der Betroffene führt die Attacke auf seine Homosexualität zurück.

Am Samstagnachmittag hatte Jean-Baptiste Pouthas an der Luxembourg Pride Parade in Esch/Alzette teilgenommen, bis in die frühen Morgenstunden feierte er dann mit Freunden in einem Club an der Rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt weiter.

Gegen 8 Uhr verließ der gebürtige Franzose die Disco, um sich zu seinem Wagen auf die Place de la Gare zu begeben. „Ein sichtlich berauschter, großer, dunkelhäutiger Mann kam dann auf mich zu und riss mir mein Handy aus der Hand. Ich setzte mich zur Wehr, das war wohl ein Fehler“, erklärt Pouthas im Gespräch mit dem LW.

„Er nannte mich daraufhin 'sale pédé' und 'sale Français' und schlug brutal auf mich ein.“ Nachdem der Angreifer weg war, schaffte es der 38-Jährige, sich mit viel Kraft in Richtung Polizeikommissariat zu bewegen. Dort stieß er auf Polizisten, die sofort einen Krankenwagen riefen.

Pouthas erlitt mehrere schwere Verletzungen, sein Zustand ist aber stabil. „Ein gebrochener Ellbogen, der andere angebrochen, drei Rippenprellungen, ein verstauchter Knöchel und ein blaues Auge. Und das alles, weil ich schwul bin und Französisch spreche? Dass so etwas in Luxemburg möglich ist, ist erschütternd“, betont Pouthas, der sich derzeit von seiner Ellbogen-OP im Krankenhaus erholt.

Anzeige bei der Polizei erstattet der 38-Jährige voraussichtlich erst morgen, nach seiner Entlassung aus der Klinik.