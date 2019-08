Auf einem Weinfest in Stadtbredimus ist ein Streit eskaliert. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt.

Mann wird auf Weinfest lebensbedrohlich verletzt

(m.r.) - In der Nacht auf Samstag ist eine Person bei einem Streit auf dem Picadilly-Weinfest in Stadtbredimus lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei konnte mittlerweile einen mutmaßlichen Täter ermitteln. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird im Laufe des Sonntags dem Untersuchungsrichter vorgeführt.