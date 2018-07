Bereits am Montag wurde ein Mann tot in einem Weiher in Mertert gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung.

Mann tot in Weiher gefunden

(m.r.) - Am Montag wurde ein Mann tot in einem Weiher in Mertert gefunden. Dies bestätigt die Polizei am Freitag auf LW-Nachfrage. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie der Leiche beantragt.