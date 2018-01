(dho) - Am Dienstagmorgen kurz nach 8.30 Uhr kam es in Clerf zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Bei Arbeiten an einem Gebäude in der Rue de la Gare ist ein 26 jähriger Arbeiter aus Belgien vom Dach in die Tiefe gestürzt. Er landete in einem Schacht.



Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte der Mann nur noch tot geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft beorderte den Mess- und Erkennungsdienst an die Unfallstelle.