Mann stirbt in Ausnüchterungszelle

Der 44-Jährige war zuvor von Beamten am Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen worden. Als Polizisten später seine Zelle kontrollierten, lebte er nicht mehr.

(m.r.) - Ein 44-jähriger Mann ist am Donnerstagabend tot in einer Ausnüchterungszelle aufgefunden worden. Er war zuvor von Polizisten in der Nähe des hauptstädtischen Hauptbahnhofs in Gewahrsam genommen worden. Er war laut Polizei betrunken und stellte für sich und andere eine Gefahr dar.

Nach einer routinemäßigen Arztuntersuchung wurde er in eine Ausnüchterungszelle des Polizeikommissariats Luxemburg gebracht. Als Beamten gegen 21 Uhr seine Zelle kontrollierten, gab der Mann kein Lebenszeichen mehr von sich. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie zur Klärung der Todesursache beantragt. Die Generalinspektion der Polizei (IGP) ermittelt in dem Fall.

