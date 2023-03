Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Täter wurde festgenommen.

Am Mittwochmorgen

Mann sticht Frau vor Kathedrale von Metz nieder

Teddy JAANS Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Täter wurde festgenommen.

(dpa) - In Metz hat ein Mann vor der Kathedrale im Zentrum der Stadt eine Frau niedergestochen. Es handele sich um eine schreckliche Tat am Internationalen Frauentag, sagte Bürgermeister François Grosdidier am Mittwoch. Bei dem Angreifer soll es sich um den Partner der Frau gehandelt haben, berichtete der Sender France Info mit Verweis auf die Ermittler. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Mann wurde festgenommen. „Diese Tragödie erinnert uns einmal mehr an die schreckliche Realität, die von denjenigen geschaffen wird, die sich das Recht anmaßen, über das Leben und die Freiheit von Frauen zu verfügen“, sagte der Bürgermeister.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und der abgesperrte Tatbereich vor der Kathedrale waren auf einem vom Rathaus aus aufgenommenen Foto zu sehen, das der Bürgermeister teilte. Bei dem Opfer handelte es sich um die Tochter einer guten Bekannten. „Ich bin mit meinem ganzen Herzen bei dem Opfer, dem ich die beste Genesung wünsche, bei seiner Mutter, einer langjährigen Freundin, und bei allen, die ihm nahestehen“, erklärte der Rathauschef.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.