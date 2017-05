(SH) - Für einen jungen Mann nahm ein Diskobesuch am frühen Sonntagmorgen ein böses Ende. Er wurde bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Rue de Bouillon in Hollerich schwer verletzt. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam, der am Boden lag.



Der Mann gab an, eine Auseinandersetzung mit einem Unbekannten gehabt zu haben. Dieser stieg nach der Schlägerei in einen grauen Wagen der Marke Mercedes und fuhr in Richtung Hollerich davon. Der Mann trug eine Brille sowie ein Trikot der spanischen Fußballnationalmannschaft.



Die Polizeidienststelle aus Luxemburg nimmt Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes unter der Telefonnummer 4997-4500 entgegen.



