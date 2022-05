Am Freitagnachmittag ist eine Autofahrerin auf dem CR102 auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen folgenschweren Unfall ausgelöst.

Schwerer Unfall in Mamer

Mann schwebt nach Frontalkollision in Lebensgefahr

(dme) - Am Freitagnachmittag ist eine Autofahrerin in der Rue de Kehlen in Mamer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Beim Versuch den Fehler zu korrigieren verlor sie die Kontrolle über den Wagen und schleuderte vom Graben zurück auf die Gegenfahrbahn in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Beide Unfallbeteiligte mussten mit Hilfe von Passanten, der Polizei und dem Rettungsdienst aus den Wracks geborgen werden.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos Fahrer schwebt aktuell in Lebensgefahr, die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Die Strecke war für die Dauer der Bergungsarbeiten und Spurensicherung für den Verkehr gesperrt und erst ab 20.30 Uhr wieder frei.

