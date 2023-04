In Foetz haben am frühen Samstagmorgen zwei Personen mit einer Schreckschusspistole für Aufregung gesorgt.

Aus dem Polizeibericht

Mann schoss in Foetz mit Schreckschusspistole

(jt) - Nach einer Fahndung am Samstagmorgen im Süden von Luxemburg hat die Polizei zwei Verdächtige fassen können. Einer der beiden soll zuvor gegen 4 Uhr im Zuge einer Streitigkeit auf einem Parkplatz in der Rue du Brill in Foetz mit einer Schreckschusspistole geschossen haben.

Nachdem die Polizei über den Zwischenfall in Foetz informiert worden war, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Der Wagen mit den beiden Tatverdächtigen konnte wenig später in Monnerich gestoppt werden.

Die beiden Insassen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle abgeführt. Im Wagen wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde einer der Tatverdächtigen festgenommen und wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Schreckschusspistole wurde beschlagnahmt und dem Fahrer wurde aufgrund eines positiven Alkoholtests der Führerschein entzogen.

