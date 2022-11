Die Polizei sucht Zeugen: Ein Autofahrer hat mit einem Baseballschläger auf ein anderes Auto eingedroschen - auf der Autobahn.

High Noon auf dem Seitenstreifen

Mann schlägt auf der A13 mit Baseballschläger auf Auto ein

Unglaublicher Vorfall auf der Autobahn A13 am Freitagnachmittag: Kurz nach 13 Uhr gerieten zwei Autofahrer kurz vor dem Tunnel Markusberg aneinander, wie die Polizei am Montag meldet. Der Fahrer eines grünen Mercedes (Typ Break) soll etwas aus dem Fenster geworfen haben und daraufhin von dem hinter ihm fahrenden Seat Signale mit der Lichthupe erhalten haben.

Als der Seat den Mercedes überholte, wurde der Mercedes-Fahrer zudem mit Handzeichen beleidigt. Wieder kam es zu einem Überholmanöver, bei dem jetzt der Mercedes den Seat ausbremste. Dann blieben beide Fahrer kurz hinter dem Tunnel Markusberg auf der Pannenspur stehen.



Der Mercedes-Fahrer kam mit einem Baseballschläger auf den Seat zu und schlug dagegen, während der Seat-Fahrer im Fahrzeug auf die Polizei wartete, die er alarmiert hatte. Nach den Schlägen fuhr der Angreifer mit dem Mercedes davon.

Der Mann und sein Auto werden wie folgt beschrieben:

zwischen 35 und 50 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

südländischer Typ

neuwertiger Mercedes, grün

vermutlich C-Klasse von 2018

Französisches Kennzeichen aus dem Département 57, FK-570-??

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Remich/Mondorf per Tel.: (+352) 244 77 1000 oder per E-Mail an police.remichmondorf@police.etat.lu zu melden.

