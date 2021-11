Eine verbale Auseinandersetzung ist in der Nacht zum Mittwoch eskaliert. Ein Mann verletzte eine Frau schwer.

Aus dem Polizeibericht

Mann schlägt brutal auf Frau ein

Eine verbale Auseinandersetzung ist in der Nacht zum Mittwoch eskaliert. Ein Mann verletzte eine Frau schwer.

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Mann gegen 3.30 Uhr auf der Place am Boltgen in Esch/Alzette im Zuge einer Auseinandersetzung eine Frau brutal angegriffen. Eine Polizeistreife traf sowohl als Opfer als auch den Angreifer vor Ort an. Der Mann setzte sich zur Wehr und musste von den Beamten überwältigt werden. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet.

Die Frau erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen im Gesicht und Oberkörper. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.