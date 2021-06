Nach der Tat versuchte er sich das Leben zu nehmen. Medienberichten zufolge befindet sich der mutmaßliche Täter in einem Scheidungsverfahren.

Mann schießt in Metz auf offener Straße auf seine Ehefrau

(AFP/jwi) - In Frankreich wurde eine Frau am Donnerstag von einem Mann mitten auf der Straße in Metz im Viertel Borny schwer verletzt, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

Er gab mehrere Schüsse mit einer kleinkalibrigen Waffe auf die Frau ab, bevor er die Waffe auf sich selbst richtete und sich dann in den Kopf schoss. Bei dem Opfer handelt es sich um dessen Ehefrau. Nach Angaben des Républicain lorrain befinde er sich in einem Scheidungsverfahren und im Streit um die Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Nach Informationen von France Bleu Lorraine Nord sei die Frau 46 und der Mann 48 Jahre alt.

Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Tat fand am helllichten Tag vor einem der Kinder und mehreren Passanten statt. Die Zeugen seien traumatisiert, so der Bürgermeister von Metz, François Grosdidier.

1/2 😢 Émotion après la tentative de #féminicide par un homme qui a ensuite retourné l’arme contre lui à #Metz-Borny dans un contexte de divorce, en pleine rue. Tous mes vœux de rétablissement et soutien à la maman et ses trois enfants...😡 colère c’est contre ceux... — François GROSDIDIER (@GrosdidierMetz) June 3, 2021

Bereits vor einigen Tagen gab es einen Mord an einer Frau im Departement Moselle. Ein 23-jähriger serbischer Flüchtling tötete am 25. Mai seine 22-jährige Freundin mit mehreren Messerstichen auf der Straße in Hayange.

Der Staatsanwalt von Metz, Christian Mercuri, will am Freitag um 15 Uhr eine Pressekonferenz zu dem „versuchten Tötungsdelikt durch den Ehepartner “ abhalten, heißt es weiter.