Ein Unfall im Bahnhof von Schifflingen sollte tödliche Konsequezen für einen 53-Jährigen haben.

Meldung der Polizei

Mann nach Zugunglück in Schifflingen verstorben

Ein Unfall im Bahnhof von Schifflingen sollte tödliche Konsequezen für einen 53-Jährigen haben.

(TJ) - Der 53 Jahre alte Mann, der am Donnerstagnachmittag in Schifflingen von einem Zug erfasst wurde, ist an seinen Verletzungen gestorben. Das meldet die Polizei am Samstag.

Der Unglückliche hatte auf dem Bahnsteig von Schifflingen das Gleichgewicht verloren und war vor einen ausfahrenden Zug gestürzt. Dabei zog sich der Mann aus dem Süden des Landes sehr schwere Verletzungen zu - die er nicht überleben sollte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.